إفتتاح مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الإثنين، بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي، على إفتتاح الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي.

وحسب ما نشره الوزير، على صفحته الرسمية بفايسبوك، حضر حفل الافتتاح، عدد من سفراء الدول الإفريقية المعتمدة لدى الجزائر.

ويعد المسرح وريث شرعي للنضال الإفريقي ومرآة عاكسة لماضيها الكفاحي وكشاف يضيء طموحات شبابها.

كما يعد إفتتاح المهرجان محطة للإحتفاء بصداقتنا، وكذا تكريم من ركح الخشبة لأصوات خالدة، ماريام وغيرها من الأصوات، أثبتوا أن الفن سلاح ضد التعبية.

وجعلت الجزائر اليوم، من المسرح الجامعي، رابطا بين شعوب إفريقيا، والجامعة منارة للتعلم والإبداع.