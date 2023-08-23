‎إفتتاح مهرجان الصيف الموسيقي بمسرح الكازيف

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، سهرة أمس الثلاثاء، على إفتتاح المهرجان الثقافي “الصيف الموسيقي”، في طبعة سادسة دولية، بمسرح الهواء الطلق “كازيف” بسيدي فرج.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، عرف المهرجان، حضور جمهور معتبر، ميزه إقبال العائلات على السهرة الافتتاحية.

وكشفت الوزيرة لدى إعطائها إشارة إنطلاق التظاهرة، بأن المهرجان الثقافي الدولي “الصيف الموسيقي”، يعود مجدداً بعد سبع سنوات عن الغياب. ليجمع بين الأصالة والحداثة من خلال مشاركة كوكبة من الأسماء الفنية الجزائرية ودول اوروبية وإفريقية.

وجاءت هذه الخيارات، تضيف الوزيرة بهدف إرضاء الاذواق المتنوعة للجمهور الجزائري. وترسيخ قيم التنوع الثقافي الذي يعتبر صورة من صور التعايش الإنساني.

وأثنى القائمون على المهرجان على الوزيرة لمساهمتها الكبيرة وإصرارها على عودة التظاهرة الفنية والموسيقية بعد غياب لسنوات طويلة. حتى يستعيد ركح الكازيف نشاطه الموسيقي الذي ألفه الجمهور لسنوات.

وعرفت السهرة الأولى تداول عدة فنانين وفرق موسيقية على ركح الكازيف في الهواء الطلق. أين تميز حفل الافتتاح بتنوع موسيقي وحضور لمختلف طبوع الأغنية الجزائرية. صفق لها طويلا الحضور والعائلات الجزائرية.

للتذكير سيكون جمهور الكازيف وعلى مدار تسع أيام على موعد مع برنامج ثري ومتنوع. تحييه مختلف الأصوات والفرق الفنية الجزائرية والعالمية تجمع بين التراث والابداع المعاصر.