إفتتاح “مَعرض رَمضان للكِتاب” بديوان رياض الفتح في العاصمة

إفتتح صبيحة اليوم بديوان رياض الفتح في العاصمة “مَعرض رَمضان للكِتاب” وذلك تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون “صُورية مُولوجي”.

وحسب بيان وزارة الثقلفة والفنون المعرض سيمتد إلى غاية يوم 15 أفريل 2023، وسَيعرف مشاركة 23 دار نشر بما يفوق 4000 عنوان.

وتم تهيئة 30 جناحاً للتكفل بكل الناشرين، وهذا في إطار البرنامج الثقافي المسطر في شهر رمضان للعام الهجري 1444 . ويتزامن المعرض مع العطلة المدرسية الربيعية.

وبإمكان الراغبين في زيارة المعرض من الساعة 11:00 إلى الساعة 15:00. وفي الفترة المسائية من الساعة 21:00 إلى الساعة 01:00 صباحا.