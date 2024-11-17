إفتتاح وحدة إنتاج حليب ضخمة في البويرة

أشرف الأمين العام لولاية البويرة، فيصل بن سعيدي، اليوم الأحد، على إعطاء إشارة الانطلاق الفعلي في الإنتاج لوحدة إنتاج الحليب ومشتقاته بمدينة البويرة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن الطاقة الانتاجية لهذه الوحدة تفوق 250 ألف لتر من الحليب يوميا.

وأضاف البيان، أن هذه الوحدة من شأنها جعل ولاية البويرة قطبا في إنتاج الحليب ومشتقاته.

كما ستسمح بتموين الولايات المجاورة بهذه المادة الحيوية، فضلا عن توفير ما لا يقل عن 100 منصب عمل مباشر.

هذا وحضر مراسم الإفتتاح، كل من الرئيس المديرة العامة لمجمع انتاج الحليب جيبلي، لحلوح سماح. ومدير المصالح الفلاحية، ومدير التجارة وترقية الصادرات، ومدير البيئة وإطارات مجمع انتاج الحليب جيبلي.