إفتتاح وحدة صناعة عدادات الكهرباء والغاز بوهران

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، على افتتاح وحدة متخصصة في صناعة عدادات الكهرباء والغاز ذات الاستعمال المنزلي والصناعي.

وحسب بيان للوزارة، تمتد هذه الوحدة، على مساحة 10,000 متر مربع. وتشرف عليها الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (فرع مجمع سونلغاز).

وأشاد وزير الدولة، بهذه المناسبة، بالدور الذي ستلعبه هذه الوحدة في تعزيز الإنتاج الوطني. وتأمين احتياجات السوق المحلية من العدادات، مع طموح لتصدير الفائض نحو الأسواق الخارجية. ما يعكس توجه الجزائر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

كما أكد أن هذه الوحدة هي ثمار جهود سونلغاز في ترقية المحتوى المحلي وتعزيز الادماج الوطني.

واستمع عرقاب، خلال زيارته، إلى شرح مفصل من قبل المشرفين على المشروع حول طاقة استيعاب المصنع الذي يضم 4 مستودعات ذات 3 طوابق.

وكذا قدرته الإنتاجية أين ستبلغ ورشات صناعة عدادات الغاز المتربعة على مساحة 2463 م² 600.000 عداد سنويا. وورشات صناعة عدادات الكهرباء التي تتربع على مساحة 2463م² بـ900.000 عداد سنويا.