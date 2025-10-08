إفتتاح ورشة عمل حول الجيولوجيا الجزائرية غدا ببني عباس

ستشرف كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر. غدا الخميس بولاية بني عباس. على افتتاح أشغال ورشة عمل بعنوان: “الجيولوجيا الجزائرية: الحصيلة، التحديات والآفاق” من تنظيم وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بالتنسيق مع ولاية بني عباس.

وستكون كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم مرفوقة في هذه الورشة، الممتدة من 09 إلى 13 أكتوبر 2025. بوفد يضم إطارات من الوزارة ومن الوكالتين، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ومن المجمع المنجمي سونارام.

وسيحضر هذا الحدث العلمي نُخبة من الأكاديميين، الأساتذة، والباحثين، والخبراء من مختلف أنحاء الوطن. والذين سيتناولون بالتحليل والنقاش أبرز المحاور المتعلقة بالجيولوجيا الوطنية. من بينها الدروع والقواعد القديمة وجيولوجيا الصحراء وكذا جيولوجيا شمال الجزائر.

كما تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ خارطة الطريق المسطرة من قبل قطاع المناجم، وتهدف إلى تقييم مسار نصف قرن من أعمال البحث الجيولوجي في الجزائر. بالإضافة كذلك إلى استشراف آفاق تطويره، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية القطاع المنجمي وجذب الاستثمار للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وسيختتم البرنامج برحلة ميدانية علمية إلى منطقتي القصيب (قرية أوغرتا) ومرحومة، لتتبع التطور الجيولوجي لسلسلة أوغرتا. يعقبها إصدار مونوغرافيات علمية تلخص أهم نتائج الورشة وتوصياتها.

وللإشارة، تعتبر ولاية بني عباس متحفا جيولوجيا مفتوحا يجسد غنى وتنوع التراث الجيولوجي الوطني، ما يجعلها الوجهة المثلى لاحتضان هذا الحدث العلمي الهام.

