إفتتاح 105 نقطة لبيع أضاحي العيد بالعاصمة

أعدت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع المديريات الولائية نقاط بيع الكباش تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وقال النوي بوعزيز مدير الفلاحة بالعاصمة في حديث لـ”النهار أونلاين”، أنه تم تحديد 105 نقطة بيع عبر 45 بلدية بالعاصمة.

والتي ستفتح أمام الموالين والمواطنين بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن نقاط البيع هي معتمدة ومرخصة وستوفر افضل شروط التسويق.

مفيدا بأن مساحات البيع تم تخصيصها بشكل أولوي للمربين الذين يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة، إضافة إلى شهادة تلقيح الكباش.

مشيرا إلى أن هذه الشروط تعتبر إجبارية للتأكد وضمان سلامة المواشي الموجهة للبيع.

كما تم تسخير 132 طبيب ومفتش بيطري على مستوى تلك النقاط.

وأضاف ذات المتحدث، أن تلك الأماكن مرخصة من قبل وزارة الفلاحة والولاة، وسيتم تكثيف الرقابة من قبل عناصر الأمن.