إفتتاح 5 نقاط بيع المنتوجات الغذائية في رمضان في قالمة

وضعت ولاية قالمة حيز الخدمة 5 نقاط بيع المنتوجات الغذائية في شهر رمضان عبر 4 بلديات بالولاية.

وهذا من أجل مكافحة الإحتكار وتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين من مصدر إنتاجها أوإستيرادها.

وحسب المديرة المحلية للتجارة كريمة مباركي، بأن هذه المبادرة جاءت في إطار ما يعرف ب”أسواق الرحمة ” لرمضان 2018.

مضيفة بأن هيكل مماثل يضم 15 محلا تجاريا تم وضعه حيز الخدمة ببلدية حمام النبائل 45 كلم شرق قالمة .

كما تنم تخصيص نقطتين لبيع المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها على مستوى مركزين تجاريين كبيرين ببلدية قالمة

إضافة إلى نقطة أخرى بفضاء تجاري كبير ببلدية بلخير، حسب ذات السؤولة .