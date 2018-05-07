إفتتاح 7 أسواق بالعاصمة إبتداءا من 12 ماي المقبل تحسبا للشهر الفضيل

ستفتتح ولاية الجزائر ابتداء من 12 ماي المقبل تحسبا للشهر الفضيل7 أسواق جوارية تختص في بيع المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب ما أكده اليوم الاثنين، مدير التجارة للولاية كريم قش، أنه سيمت إفتتاح 7 أسواق موزعة عبر وبلديات العاصمة

سيتم فيها تسويق المنتوجات الواسعة الاستهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه والمواد الغذائية المختلفة بأسعار وأثمان” الجملة”.

وأضاف ذات المسؤول أن السوق الأول سيتم فتحه على مستوى بلدية أول ماي ببهو بناية الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

بينما السوق الثاني سيكون على مستوى ساحة الكيتاني بباب الوادي بحضور 300 مشارك.

في حين السوق الثالث على مستوى بلدية براقي بمشاركة 80 مشارك.

كما سيفتتح السوق الرابع على مستوى بلدية باب الزوار بـ 50 مشارك.

وأيضا السوق الخامس على مستوى بلدية بئر توتة بـ 40 مشارك.

إضافة إلى السوق السادس على مستوى بلدية عين البنيان بـ100 مشارك.

فيما سيفتح السوق السابع على مستوى بلدية الحراش “بحي السكني الجديد كوريفة” ب 50 مشارك.

وأوضح ان هذه الأسواق ستفتح أبوابها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا لغاية السادسة مساء طيلة الشهر الفضيل.

مذكرا أن “ولاية الجزائر تضم بصفة عامة 98 سوق يختص في بيع مختلف المنتوجات”.

وفي ذات السياق أكد قش بخصوص توفير مادة الحليب خلال رمضان أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات لضمان التزويد بهذه المادة. مضيفا انه تم رفع حصتها إلى 20 بالمائة وأن انتاج الحليب حاليا يقدر ب 800 الف لتر يوميا.

وسيصل الانتاج خلال رمضان إلى 1 مليون لتر حليب يوميا.