إفريقيا الأكثر وفيات في العمليات الجراحية

كشفت نتائج التحري الميداني الذي قامت به المجلة البريطانية “ذا لانست” على 25 دولة في افريقياأن اجراء العمليات الجراحية في القارة يشكل خطر مضاعف مقارنة ببلدان العالم الأخرى.

وشملت الدراسة كل من جنوب افريقياالسنغال ،الكونغو وصولا للجزائر حيث تمت دراسة ما يقارب 10 الاف ملف لـ247 مستشفى ومركز.

وأفاد الباحثون البالغ عددهم ثلاثون،أن عدم المتابعة الطبية الجيدة بعد العملية من أهم الأسباب وراء ارتفاع عدد الوفيات.

بالإضافة إلى تقهقر البنى التحتحية والنقص الكبير في اليد العاملة المؤهلة بالنسبة لبعض المستشفيات

وأفاد الباحثون، أن 250 عملية جراحية من أصل 100 ألف تجرى سنويا، الأمر الذي يعكس حجم نقص اليد العاملة بالقارة.