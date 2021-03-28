إفريقيا تتلقى 26 مليون جرعة من لقاحات كورونا من “كوفاكس”

ذكرت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن كوفاكس منحت دولا إفريقية 26 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وحسب ذات المصدر، فإن اللقاحات منحت من مرفق (كوفاكس) ومن خلال إتفاقات ثنائية خارجة.

وقالت المراكز الإفريقية، وهي وكالة الرعاية الصحية المتخصصة التابعة للإتحاد الأفريقي، إنه تلقى أمس، نحو 28 من الدول الأعضاء في الإتحاد شحناتهم من اللقاحات من مرفق كوفاكس، التي تبلغ نحو 16 مليون من الجرعات.

وأضافت المراكز الإفريقية، أنه من هذه الجرعات، إستخدمت قرابة 8 ملايين جرعة في التطعيم.

وبالإضافة إلى اللقاحات التي تم الحصول عليها من كوفاكس، حصلت 18 دولة أفريقية أخرى على 10 آلاف جرعة من خلال إتفاقات ثنائية .

وذكرت الوكالة أن تسع دول أفريقية أخرى تلقت شحناتها من اللقاح التي تبلغ نحو 723 ألف جرعة من شركة (ام تي ان) كجزء من تبرع بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم جهود فريق العمل المعني بالحصول على اللقاحات في أفريقيا.