“إفريقيا” تنتظر تألق “بونجاح” و”صلاح” في “الكان” !!

ينتظر الجميع تألق النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري “بغداد بونجاح” في منافسة كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر.
ونشر موقع “أفريكا فوتبال دايلي” أسماء الهدافين الأفارقة الذين برزوا هذا الموسم مع أنديتهم في مختلف الدوريات العريبة والأوروبية.
وأكد الموقع أن المنافسة القارية الأعرق ستشهد تحطيم أرقام قياسية على مستوى الأهداف بتواجد كل هذه النجوم.
وتواجد “بونجاح” في القائمة إضافة إلى “محمد صلاح” ،”نيكولاس بيبي” ،”ساديو ماني” “وهبي الخزري” و”حكيم زياش”.
Il semble bien que la prochaine CAN va exploser les records de buts :
Mohamed Salah 🇪🇬 18* BUTS
Nicolas Pépé 🇨🇮 18
Sadio Mané 🇸🇳 17
Baghdad Bounedjah 🇩🇿 39
Mbaye Diagne 🇸🇳 23
Wahbi Khazri 🇹🇳 12
Mbwana Samatta 🇹🇿 20
Hakim Ziyech 🇲🇦 14
* Championnat uniquement
— AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) April 5, 2019
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