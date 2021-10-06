“إفريقيا مقبرة للغزاة”.. لعمامرة يوجه رسالة نارية وصادمة لماكرون

وجه وزير الخارجية رمطان لعمامرة ليلة أمس. رسالة شديدة اللهجة. رغم أنها كانت صادرة من دبلوماسي وبلغة دبلوماسية منمقة، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال لعمامرة انطلاق من العاصمة المالية باماكو خلال استقباله من طرف مسؤولين ماليين. إن الجزائر في علاقتها مع الشريك الفرنسي تعتمد على منطق “الأخذ والعطاء” مثلما هو جار في معظم العلاقات الدولية بين الأمم، مضيفا أنه لا توجد هدايا ولا عطاء من جانب واحد فقط.

وأضاف وزير الخارجية أنه “لا يمكن للمصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين الدول أن تتقوى وتتعزز وتدوم من دون أن يكون هناك احترام متبادل ومصلحة مشتركة”.

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وراح لعمامرة في رسالته التي فُهم منها على أنها موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يقول إن البلدان الإفريقية وعلى رأسها الجزائر متمسكة باستقلالها الوطني وبسيادتها، و”نُذكر من يريد أن يسمعنا ويسمع لصوت الحق أن إفريقيا التي هي مهد البشرية كانت أيضا وعلى الدوام مقبرة للاستعمار وللعنصرية”.

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وشدد لعمامرة في حديثه على أن الجزائر ستبقى يقظة كل اليقظة فيما يتعلق بالحفاظ على استقلالها وسيادتها وسيادة الدول الإفريقية الصديقة ومنها مالي.

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