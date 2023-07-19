إفشال إدخال قرابة 3 قناطير كيف من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 58 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جويلية 2023، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال قنطارين و98 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تم ضبط 274192 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة.

كما أوقفت مفارز للجيش، 315 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت. وضبطت 21 مركبة و252 مولدا كهربائيا. و99 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 4 أشخاص آخرين وضبط 4 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ66 طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

هذا وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ17187 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 47 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 346 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة