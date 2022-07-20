إفشال إدخال 13 قنطار كيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 6 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع، شملت الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جويلية الجاري، تم حجز كمية من المخدرات تُقدر بــ13 قنطار و63 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 15 تاجر مخدرات آخرين وضبط 8 كيلوغرام من نفس المادة. بالإضافة إلى 79539 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 66 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المفارز، 8 مركبات و31 مولدا كهربائيا و15 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 5 أشخاص وضبط بندقية صيد و6.5 طن من مادة التبغ و4.7 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا بكل من عين أمناس والجلفة والوادي وورڤلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود. تُقدر بـ7739 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 6 مخابئ للإرهابيين و5 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا (76) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 246 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

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