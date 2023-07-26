إفشال إدخال 5 قناطير كيف من المغرب وضبط 2 كلغ كوكايين

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 30 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جويلية 2023، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال 5 قناطير و82 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط كيلوغرامين من مادة الكوكايين و127032 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليتين منفصلتين. فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبليدة.

كما أوقفت مفارز للجيش، 172 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإيليزي. وضبطت 13 مركبة و160 مولدا كهربائيا و90 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 7 أشخاص آخرين وضبط 8 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ20 طن.

بالإضافة إلى 1531 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود. تُقدر بـ18042 لتر بكل من تمنراست وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 235 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.