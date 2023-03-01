إفشال إغراق الجزائر بـ10 قناطير كيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتعاون مع المصالح الأمنية، من إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فيفري 2023، تُقدر كمية المحجوزات، بـ10 قناطير و31 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 65 تاجر مخدرات. وكذا ضبط 267141 قرص مهلوس و523 غرام من مادة الكوكايين.

ومن جهة أخرى، تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال نفس الفترة.

كما أوقفت مفارز للجيش، 859 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت.

وضبطت المفارز، (43) مركبة و(145) مولدا كهربائيا و(63) مطرقة ضغط و(61,5) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وضبط (07) بنادق صيد و(40) قنطار من مادة التبغ. و(4107) وحدة من مختلف المشروبات.

وكذا كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(111) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (52558) لتر. بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا (112) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف (488) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.