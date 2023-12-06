إفشال إغراق الجزائر بـ13 قنطار كيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 70 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطار و32 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش، خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبرإلى 05 ديسمبر 2023. تم خلال هذه العمليات التي شملت عديد النواحي العسكرية، ضبط 348758 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش، 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

هذا وأوقفت مفارز للجيش، 178 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت.

وضبطت ذات المصالح، 16 مركبة و118 مولدات كهربائية و76 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. و30 قنطار من خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

هذا وتم توقيف 30 شخصا آخر وضبط 19 بندقية صيد و48227 لتر من الوقود و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و20 قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنيةلـ41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 78 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، حسب ذات المصدر.