إفشال إغراق الجزائر بـ14 قنطار كيف قادمة من المغرب!

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 33 تاجر مخدرات، خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية، وأحبطت محاولات إدخال 14 قنطار و64 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 02 أفريل 2024، تم كذلك خلال هذه العمليات، ضبط 235386 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 136 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت. وضبطت 24 مركبة و85 مولدا كهربائيا و36 مطرقة ضغط.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 38 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد و44151 لتر من الوقود و181 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و44 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 1788 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.