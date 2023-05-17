إفشال إغراق الجزائر بـ6 قناطير كيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز الجيش بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية، من توقيف 34 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 6 قناطير و40 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 10 إلى 16 ماي 2023، تم ضبط 208021 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش 902 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام. وضبطت 35 مركبة و282 مولدا كهربائيا و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 13 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و7 بنادق صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ25 طن.

بالإضافة إلى 14 قنطار من مادة التبغ و6850 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ15445 لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 92 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.