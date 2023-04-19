إفشال إغراق الجزائر بـ9 قناطير كيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتعاون مع مختلف مصالح الامن، من إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و 60 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 أفرييل الجاري، تم خلال نفس الفترة، توقيف 36 تاجر مخدرات. فيما تم ضبط 97154 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 50 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت.

وضبطت 38 مركبة و67 مولدا كهربائيا و56 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 32 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ233 طن. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 67378 لتر. بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وتمنراست وبرج باجي مختار.

كما تم توقيف 191 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.