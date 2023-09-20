إفشال إغراق الجزائر بـ9 قناطير كيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 60 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش، التي شملت الفترة الممتدة من 13 إلى 19 سبتمبر 2023، تم إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 118596 قرص مهلوس.

كما تمكنت مفارز للجيش من توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين متفرقتين عبر التراب الوطني. وتم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتفتيش بتلمسان.

فيما أوقفت مفارز للجيش 291 شخصا، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وإن أميناس. وضبطت 46 مركبة و124 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 57 شخصا آخر وضبط 14 بندقية صيد و80 قنطار من مادة التبغ و235 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و15512 وحدة من مختلف المشروبات. وكذا (73403) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ11851 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 88 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.