إفشال إغراق الوادي بأزيد من نصف مليون كبسولة مهلوسات!

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح أمن الوادي، خلال الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تتكون من شخصين، وضبط كمية ضخمة من المهلوسات.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، تم ضبط أزيد من نصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ. وجاءت هذه العملية النوعية، بعد استغلال معلومات عن وجود مخطط إجرامي لنقل وتمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية داخل إقليم ولاية الوادي.

في حين، أفضت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي قام بها أفراد فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن الولاية، إلى تحديد نوع المركبتين المستعملتين من قبل عناصر الشبكة الإجرامية في نقل هذه السموم.

أين تم رصدهما وتوقيفهما على مستوى مدينة الجديدة شرق ولاية الوادي.

كما أسفرت العملية عن ضبط 517500 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين 300 ملغ.

بالإضافة إلى سلاح ناري من الصنف الرابع “بندقية مضخية نصف آلية عيار 12 ملم”. و4 مركبات منها 2 نفعية، كانت تستغل في العمل الإجرامي.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص ورقلة يوم 10 نوفمبر الجاري.

كما توبع المتهمون عن جنايات، الاستيراد، حيازة ونقل والتخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة. وكذا التهريب على درجة من الخطورة المهدد للصحة العمومية، مع حيازة واستعمال أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.