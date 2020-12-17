إفشال محاولة إبحار سري لـ 14 حراڨا من ضمنهم إمرأة بوهران

تمكنت عناصر من الدرك الوطني بوهران من احباط محاولة ابحار سري لـ 14 حراقا كانوا يحضرون للانطلاق من إحدى شواطئ الولاية.

العملية النوعية لذات الأفراد تمت بعد لفت انتباههم مجموعة من الشباب يقدر عددهم بـ 14 شخصا من ضمنهم امرأة كانوا بصدد خوض مغامرة هجرة غير شرعية عن طربق البحر.

وهذا انطلاقا من شاطئ مداغ اين كانوا مختبئين وسط الاحراش الغابية، ليتم تشكيل دورية تم على اثرها محاصرتهم.

الحراڨة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 19 إلى 45 سنة تم العثور بحوزتهم بعد توقيفهم معدات ابحار سري.

وتبين انهم ينحدرون من مختلف ولايات الوطن غليزان، تيبازة، عين تمنشنت والشلف قدموا الى مدينة عين الترك على متن سيارة خاصة.

وقاموا بدفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 الى 75 مليون سنتيم للشخص الواحد.