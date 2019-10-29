إفشال محاولتي إبحار سري لـ32 حراقا بعرض سواحل وهران

أحبط حرس السواحل بوهران في عمليتين متفرقتين محاولتي ابحار سري لـ 32 حراقا كانوا بصدد بلوغ السواحل الإسبانية انطلاقا من سواحل وهران.

العملية الأولى تمت بعد ترصد ومحاصرة حرس السواحل الذين كانوا يباشرون عمليات تمشيط واسعة على طول الشريط الساحلي الغربي بقارب صيد على بعد 4 أميال بحرية.

و تم ضبط قارب الحراقة شمال شاطئ رأس فالكون التابع لبلدية عين الترك كان على متنه 18 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 34 سنة.

وينحدر كلهم من ولاية وهران بإستثناء أربعة منهم من ولاية المسيلة،.

وفي عملية ثانية اجهضت ذات العناصر محاولة ابحار سري لـ 14 حراقا من بينهم قاصر مغربيين على بعد 4 أميال بحرية شمال شاطئ كاب فالكون ايضا بعدما انطلقوا باستعمال قارب نزهة من شاطئ صخري تابع لمنطقة كريشتل شرق وهران.

و تم إجلاء الحراقة الـ 32 إلى اليابسة قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة لإستكمال التحقيقات معهم.

علما وللإشارة أن حرس السواحل بوهران كانت أمس قد أوقفت في عمليتين متفرقتين 26 حراقا ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. و كان الحراقة بصدد بلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط من بينهم إمراتين، قاصر وأفارقة ليصل عدد المبحرين السريين 58 حراقا في ظرف يومين.