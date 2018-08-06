إفشال مخطط إبحار سري لـ 22 حراقا بعرض سواحل عين الترك في وهران

أحبط عناصر من حرس السواحل التابعين للمجموعة الإقليمية لوهران، محاولة إبحار سري لـ 22 حراقا على بعد 12 ميلا بحريا شمال شاطئ لامدراق التابع لإقليم بلدية عين الترك بوهران.

كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط مستغلين هدوء البحر.

الحراقة الـ 22 الذين انطلقوا ليلة أمس، من إحدى شواطئ عين الترك على متن قارب صيد من نوع “بوطي” مزود بمحرك ياماها 30 حصانا.

وكان من بينهم قاصر ومنظم رحلات الهجرة غير الشرعية الذي تم توقيفه رفقة الحراقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة. بعد أن تم ترصدهم على بعد أميال من شاطئ لامدراق، أين تم محاصرتهم وتوقيفهم لتحويلهم إلى اليابسة وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

وبعد التحقيق معهم بعد تفحص هوياتهم اتضح أن منظم رحلات الحرقة يعمل صياد بميناء وهران حيث تم توجيه للحراقة بعد إحالتهم على الجهات القضائية.

بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية فيما وجهت لمنظم الرحلات تهمة تهريب البشر.

وللإشارة أن حرس السواحل لوهران قد تمكنوا الأسبوع الماضي من إفشال مخطط 55 حراقا من بينهم 4 مغاربة الإبحار السري للالتحاق بسواحل الإسبانية.

في عمليات متفرقة على مستوى مناطق متفرقة من الشريط الساحلي كانوا موزعين على متن 3 زوارق مطاطية وانطلقوا من مختلف شواطئ الطنف الوهراني.