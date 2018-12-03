إفشال مخطط إبحار سري  لـ 79 “حراڤا” بسواحل وهران

تمكن حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لوهران، من إفشال مخطط إبحار سري لـ 79 حراڤا، بكل من شواطئ أرزيو، والرأس الأبيض.

العملية جاءت في إطار التكثيف من الدوريات على طول الشريط الساحلي لوهران، عقب استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر مؤخرا.

حيث تّم محاصرة قارب مطاطي، كان على متنه 21 حراقا، من ضمنهم 3 عائلات انطلقوا من شاطئ الرأس الأبيض.

كما نجحت حرس السواحل في ثلاثة عمليات أخرى بين سواحل “أرزيو” و”عين الترك”، من إحباط إبحار سري لـ 58 حراقا كانوا على متن 3 زوارق.

وأظهرت التحقيقات معهم بعد اجلاءهم إلى اليابسة وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة أنهم دفعوا لمنظمة رحلات الموت مبالغ مالية تراوحت بين 30 إلى 45 مليون للشخص الواحد.