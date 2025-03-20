إفطار جماعي لفائدة فئة الأحداث بالمؤسسة العقابية بالقليعة

و تنظم هذه المبادرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة للتأكيد على حرص الدولة على العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة من خلال تعزيز قيم التآزر و زرع الثقة في نفوس الأطفال المحبوسين. مثلما شدد عليه في كلمة له المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج, أسعيد زرب.

احتضنت المؤسسة العقابية بالقليعة (تيبازة) إفطار جماعي للموسم الرابع على التوالي لفائدة فئة الأحداث المحبوسين. لتجديد تضامن الدولة الجزائرية مع أبنائها في مثل هذه المناسبات.

و أكد زرب أسعيد. خلال هذه المناسبة التي عرفت تنظيم أنشطة ثقافية تخللها تكريم الأطفال المحبوسين. بحضور الأمين العام لوزارة العدل و ثلة من الفنانين و الرياضيين و براعم الكشافة الاسلامية. أن فئة الأحداث تحظى بعناية خاصة في المنظومة العقابية بالجزائر, مبرزا أن وضعهم بالمؤسسات العقابية إجراء استثنائي.

و أضاف أن المراكز المتخصصة لإعادة تربية وادماج الأحداث تراعى فيها خصوصياتهم.بما يساهم في بناء شخصيتهم.ويحقق لهم الرعاية التي تتناسب واحتياجاتهم العقلية والبدنية. حيث يستفيد الحدث من وجبة غذائية متوازنة و توفر له الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة, على غرار السماح لهم بمحادثة زائريهم بدون فاصل. فضلا عن استفادتهم من مختلف البرامج التعليمية و التكوينية و الثقافية و الرياضية.