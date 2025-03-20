إفطار جماعي لفائدة فئة الأحداث بالمؤسسة العقابية بالقليعة
احتضنت المؤسسة العقابية بالقليعة (تيبازة) إفطار جماعي للموسم الرابع على التوالي لفائدة فئة الأحداث المحبوسين. لتجديد تضامن الدولة الجزائرية مع أبنائها في مثل هذه المناسبات.
و تنظم هذه المبادرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة للتأكيد على حرص الدولة على العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة من خلال تعزيز قيم التآزر و زرع الثقة في نفوس الأطفال المحبوسين. مثلما شدد عليه في كلمة له المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج, أسعيد زرب.
و أكد زرب أسعيد. خلال هذه المناسبة التي عرفت تنظيم أنشطة ثقافية تخللها تكريم الأطفال المحبوسين. بحضور الأمين العام لوزارة العدل و ثلة من الفنانين و الرياضيين و براعم الكشافة الاسلامية. أن فئة الأحداث تحظى بعناية خاصة في المنظومة العقابية بالجزائر, مبرزا أن وضعهم بالمؤسسات العقابية إجراء استثنائي.
و أضاف أن المراكز المتخصصة لإعادة تربية وادماج الأحداث تراعى فيها خصوصياتهم.بما يساهم في بناء شخصيتهم.ويحقق لهم الرعاية التي تتناسب واحتياجاتهم العقلية والبدنية. حيث يستفيد الحدث من وجبة غذائية متوازنة و توفر له الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة, على غرار السماح لهم بمحادثة زائريهم بدون فاصل. فضلا عن استفادتهم من مختلف البرامج التعليمية و التكوينية و الثقافية و الرياضية.