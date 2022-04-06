قناة النهار إفطار عابري السبيل.. عادة راسخة لدى الجزائريين كل موسم رمضان بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2022 - 09:12 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/0BsZI اقرأ أيضا شاهد بداية دخول أنصار الخضر إلى ملعب تشاكر قناة النهار 29 مارس "عفاف توجه رسالة لأختها بحسرة: "حطمتيني وحرمتيني من يما مانسمحلكش قناة النهار 05 أفريل الجوية الجزائرية: توفير 10 طائرات لنقل المناصرين إلى الكاميرون من الجزائر وهران وورقلة قناة النهار 24 مارس أمطار رعدية غزيرة في 15 ولاية اليوم الإثنين أخبار الجزائر 21 مارس أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 70 ملم على 11 ولاية الوطني 17 مارس "نور المعرفة: أسباب التحريف "سباث أومسعوج ذي الدين قناة النهار 01 أفريل طالع هابط: "أغرب و أول موقف حافلات في العالم يقع في سيدي بلعباس".. شاهد قناة النهار 22 مارس فاسألوا: حكم سجود التلاوة بعد العصر قناة النهار 18 مارس "والي الطارف :" صرف 38 ألف منحة رمضان على مستحقيها قناة النهار 31 مارس أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم مرفوقة بحبات البرد على هذه الولايات قناة النهار 19 مارس