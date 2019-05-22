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إفلاس مطاعم الطاهي البريطاني الشهير “جيمي أوليفر”

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إفلاس مطاعم الطاهي البريطاني الشهير “جيمي أوليفر”
بقلم خميسة مريم

أعلنت سلسلة مطاعم”جايميز إيتاليان”، التي يمتلكها الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر إفلاسها، ما يعني تسريح نحو ألف موظف.

وتوجد سلسلة المطاعم المفلسة التي أطلقت عام 2008 في مدن كبيرة لا سيما لندن، حسبما ذكره موقع قناة “فرانس 24”.

وغرد أوليفر قائلا: “أنا حزين جدا لإفلاس مطاعمنا في بريطانيا، والتي تضم 25 مطعما، مشيرا إلى أن مطاعمه في الخارج غير معنية بهذا الأمر.

وكانت شركة “كاي بي أم جي” للإدارة التفليسة قد أعلنت أن 22 مطعما من أصل 25 من هذه المطاعم قد أغلق فورا وبشكل نهائي.

في حين قالت نقابة “يونايت” أن جايمي أوليفر تاه ربما في استراتيجية توسيعية سريعة جدا.

ويذكر أن جايمي أوليفر ساهم في تحديث فن الطبخ البريطاني، إلا أنّ مطاعمه واجهت مشاكل كثيرة في السنوات الأخيرة في قطاع يشهد منافسة كبيرة جدا.


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