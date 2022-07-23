قناة النهار إفواريان يشهران إسلامهمها بمسجد الشيخ محمد بلكبير بأدرار بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2022 - 13:49 إسلام شارك غرِّد أرسل 55 0 إفواريان يشهران إسلامهمها بمسجد الشيخ محمد بلكبير بأدرار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/lIsqQ اقرأ أيضا سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !! قناة النهار 15 جويلية هذه بعض النماذج الناجحة للشراكة بين الجزائر و إيطاليا قناة النهار 23 جويلية سيدي بلعباس: شاهد كيف أصبحت الحافلة والسيارة بسبب حادث المرور قناة النهار 21 جويلية لحمك يتشوك .. هتافات المواطنين لحظة عبور مروحيات الجيش .." جيش شعب خاوة خاوة" قناة النهار 05 جويلية "مؤثر جدا.. مهندس نظافة يتلقى خبر نجاح ابنته بالبكالوريا أثناء عمله .." شرفتيني يا بنتي قناة النهار 16 جويلية "طالع هابط: الشيخ النوي.. "شاهد طريق المـ ـوت بالبويرة.. والمسؤولين عن الطرقات عجزوا يخدموها قناة النهار 12 جويلية القاذف" بتصميم دبابة..سلاح بقدرة قتـ.ـالية عالية" قناة النهار 05 جويلية إختتام السنة الجامعية.. تكريم الطلبة المتفوقين بحضور عائلاتهم قناة النهار 14 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: 99 بالمئة من الأباء لا يجيدون الاستماع لأبنائهم مما يخلق فجوة بينهم قناة النهار 13 جويلية خنشلة : تعطل الإشارات الضوئية يخلق فوضى عارمة على مستوى طرقات الولاية قناة النهار 15 جويلية