إقالة المديرين العامّين لوكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.. رئاسة الجمهورية توضح

أصدرت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بيانا هاما من رئاسة الجمهورية. حول المديرين العامّين لوكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.

وقالت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية أن المديرين العامّين لوكالة الأنباء الجزائرية APS. ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي TDA لايزالان يمارسان المهام المنوطة بهما بصفة عادية، وعلى نحو مقبول.