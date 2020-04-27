إقالة المدير العام لمركب الحجار بسبب خسائر مالية بـ1400 مليار سنتيم

قررت الجمعية العامة العادية لمركب الحجار في دورتها العادية التي انعقدت صبيحة اليوم بمجمع إيميتال وهذا بعد الإستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة للمركب، تعيين مجلس إدارة جديد وإقالة المدير العام للمركب على خلفية خسائر قدرت بـ1400 مليار خلال سنة 2019.

وحسب بيان لمجمع سيدار تحوز النهار اونلاين على نسخة منه فإن الجمعية العامة لمجمع إيميتال استدعت الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي سيدار وهذا على خلفية النتائج المالية لسنة 2019 حيث فاقت خسائر المركب 1400 مليار.

واكد البيان أن هذه الحصيلة المالية أدخلت المجمع في خسائر مالية تسببت في عدم القدرة على دفع أجور العمال، مما خلق جو مهني متوتر داخل المركب.

وأضاف البيان أن انعقاد الجمعية العامة جاء من اجل وقف هذا النزيف بالرغم من الإستثمارات الضخمة التي خصصتها السلطات العمومية لإعادة تأهيل مركب الحجار.