إقالة المدير العام لميناء بجاية بسبب “تجاوزات”

عين مجلس إدارة المؤسسة المينائية لبجاية، قاسمي حليم، في منصب مدير عام للمؤسسة خلفا لرضا بن مهدي.

وحسب بيان لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”، فإن إنهاء مهام المدير العام السابق جاء بعد تسجيل اختلالات وتجاوزات في تسيير شؤون المؤسسة.

ولم يذكر في البيان، نوع التجاوزات التي اتهم بها المدير العام السابق لمؤسسة ميناء بجاية.

وقال البيان إن تلك الأسباب دفعت مجلس الإدارة، لإنهاء مهام رضا بن مهيدي كمدير عام للمؤسسة.

وذكر البيان أن المدير الجديد حليم قاسمي، تقلد عدة مناصب كمدير للمحطة البحرية ومدير اللوجيستيك.

وكلف مجلس الإدارة المدير العام الجديد للمؤسسة، بتقديم خطة عمل من أجل إعادة إطلاق المشاريع التي تعرف صعوبة في الانجاز.

كما طلب المجلس من المدير الجديد، تحسين النشاطات ورفع مردود المؤسسة.