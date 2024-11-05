إقالة جهيد زفزاف من مجمع “AGROLOG”

تمت إقالة الرئيس المدير العام للمجمع العمومي “AGROLOG” جهيد زفراف، اليوم الثلاثاء. بعد أزيد من عشر سنوات من شغله هذا المنصب.

وأفادت مصادر عليمة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بأنه تم ظهيرة اليوم عقد اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية لمجمع “أغرولوغ” بحضور عدة أطراف. تم بموجبها إنهاء مهام جهيد زفزاف من على رأس المجمع، بعد قرابة 13 سنة من شغله هذا المنصب. علما أن المجمع كان عبارة عن شركة تسيير مساهمات اللحوم الحمراء “SGP RODA” قبل أن يصبح مجمعا تحت اسم “أغرولوغ”.

وكشفت مراجع “النهار أونلاين” عن تعيين كمال عاشوري خلفاً لزفزاف، وهو الذي كان على رأس مجمع الهندسة الريفية “GGR”، في الفترة التي كان فيها عبد الحميد حمداني وزيرا للقطاع.

وتعوّل الحكومة من خلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مجمع “أغرولوغ” من أجدل تأمين المخزون الاستراتيجي لمختلف الخضروات واللحوم. وهو المجمع الذي يدير شؤون المذابح الصناعية الثلاثة المنجزة من قبل السلطات عبر مختلف ولايات الوطن.