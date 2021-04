إقالة “جوزي مورينيو” من تدريب توتنهام

تأتي إقالة “مورينيو” قبل أقل من أسبوع من مواجهة “مانشستر سيتي” في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

“السبيشل وان” لم ينجح في قيادة “السبيرز” لتحقيق مبتغاه هذا الموسم وهو الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021