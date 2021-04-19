إقالة “جوزي مورينيو” من تدريب توتنهام

الرياضة
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إقالة “جوزي مورينيو” من تدريب توتنهام
بقلم أمير بهلول

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن إقالة المدرب “جوزي مورينيو” بعد سلسلة النتائج السلبية المحققة في الفترة الأخيرة.

تأتي إقالة “مورينيو” قبل أقل من أسبوع من مواجهة “مانشستر سيتي” في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

“السبيشل وان” لم ينجح في قيادة “السبيرز” لتحقيق مبتغاه هذا الموسم وهو الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي.


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