إقالة دبلوماسي كوري سرب محادثات هاتفية بين “مون” و”ترامب”

أقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، دبلوماسيا، قام بتسريب محتوى مكالمة هاتفية، جرت بين الرئيس “مون جاي”، و”دونالد ترامب”.

حيث قررت لجنة الانضباط التابعة للوزارة، إقالة الدبلوماسي، الذي يعمل لدى سفارة كوريا الجنوبية في “واشنطن”، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وكان الدبلوماسي الكوري، قد سرب تفاصيل المحادثات الهاتفية السرية بين “مون” والرئيس الأمريكي، إلى مشرع بأكبر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية.

وكشف هذا المشرع، تفاصيل المحادثات الهاتفية المصنفة سرا على المستوى الثالث، في مؤتمر صحفي.

وانتقد الرئيس الكوري بشدة، هذا المشرع والحزب المعارض، لاستخدامهما سرا دبلوماسيا، كمصدر لصراعات سياسية.