إقالة كازوني بسبب تصريحات عنصرية بحق اللاعبين المغاربيين

تعرض مدرب أورليون الفرنسي، برنارد كازوني، اليوم الإثنين، للإقالة من تدريب نادي أورليون الناشط في الناسيونال الدرجة الثالثة الفرنسية.

وحسب ما أكدته تقارير إعلامية فرنسية، فإن إقالة المدرب السابق لمولودية الجزائر ومولودية وهران السابق بسبب تصريحات عنصرية.

في بيان رسمي أعلن نادي أورليون فسخ عقد مدربه كازوني، والذي تم إيقافه منذ 10 أكتوبر الماضي، بسبب تصريح خطير، والذي قال فيه أن لاعبي فريقه لايقلون غباءً من لاعبي شمال إفريقيا الذي سبق له التعامل معهم.

وللإشارة، سبق للمدرب الفرنسي برنارد كازوني أن أشرف على تدريب العديد من الأندية المغاربية أبرزها مولودية الجزائر ومولودية وهران، النجم الساحلي التونسي، ومولودية وجدة المغربي.