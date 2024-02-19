إقالة ماتزاري من تدريب نابولي

أعلنت إدارة نابولي الإيطالي إقالة المدرب والتر ماتزاري من على رأس العارضة الفنية للفريق بعد سلسلة النتائج السلبية.

كما أكدت أن المساعد كالزونا سيتولى تدريب الفريق الإيطالي، قبل مباراة برشلونة، التي ستجري في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وواجه ماتزاري انتقادات كبيرة بسبب سوء النتائج المحققة في الموسم الجاري، حيث يحتل حاليا المركز الـ 9 من جدول الترتيب.

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