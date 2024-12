إقالة مدرب آيت نوري في وولفرهامبتون

أعلن نادي وولفرهامبتون الانجليزي، الذي يلعب له الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، عن رحيل المدرب غاري أونيل رفقة مساعديه.

وكانت إدارة “الوولفز” قد تعاقدت مع أونيل، يوم الـ 9 أوت 2023، قبل 3 أيام فقط عن انطلاق الموسم الجديد من “البريميرليغ” 2023-2024، خلفا للاسباني جوليان لوبيتيغي.

ونجح أونيل، في موسمه الأول حينما قاد الفريق للفوز على كبار انجلترا، في صورة مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام. إلى جانب بلوغه رفقة النادي ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

غير أن الأمور لم تكن مماثلة في الموسم الحالي. حيث اكتفى “الوولفز” بجمع 9 نقاط من أصل 48 ممكنة. في المركز ما قبل الأخير، الأمر الذي عجل بسحب الثقة من أونيل وطاقمه المساعد.

للإشارة فإن قدوم غاري أونيل، إلى وولفرهامبتون. جعل عشاق النادي يكتشفون الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها آيت نوري، الذي تحول إلى لاعب أساسي في الفريق بعدما عاش التهميش، مع الاسباني جوليان لوبيتيغي.

We have parted company with head coach Gary O’Neil and his backroom staff.

We thank them for all of their effort and hard work over the last 16 months.

— Wolves (@Wolves) December 15, 2024