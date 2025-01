إقالة مدرب بن سبعيني في دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يضم في صفوفه مدافع “الخضر” رامي بن سبعيني، اليوم الأربعاء، رسميا عن إقالة مدربه نوري شاهين.

وأفاد الفريق الألماني، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”. عن رحيل المدرب نوري شاهين، عقب الهزيمة المخيبة، أمس الثلاثاء، أمام بولونيا الايطالي. في منافسة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي غاب عنها بن سبعيني، بداعي العقوبة.

وحظي بن سبعيني، بثقة كبيرة من نوري شاهين. الذي أشركه في معظم لقاءات الموسم الكروي الجاري 2024-2025، في انتظار الكشف عن هوية المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق.

