إقالة مدرب منتخب الكاميرون قبل أيام من انطلاق كأس إفريقيا !

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إقالة المدرب البلجيكي مارك بريس، من قيادة المنتخب الأول، بعد اجتماع طارئ عقد في ياوندي قبل أقل من 20 يومًا من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقرر الاتحاد الكاميروني تعيين دافيد باغو، مدربًا جديدًا للمنتخب، على أن يساعده كل من ألكسندر بيلينغا ومارتين نتونغو.

وجاء قرار الإقالة بعد سلسلة من الخلافات الحادة التي طبعت علاقة بريس، مع الاتحاد ورئيسه صامويل إيتو، منذ توليه المهمة. وأعد الاتحاد قائمة تضم 11 شكوى ضد المدرب، مبررًا قراره بالسعي لتهيئة أجواء مستقرة داخل المنتخب استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية.

وفشل بريس، في قيادة الكاميرون إلى كأس العالم بعد خسارته في نصف نهائي ملحق التصفيات الإفريقية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما شهدت الفترة الماضية عدة توترات بينه وبين إيتو، وصلت إلى حد مشادات علنية وتسببت في تدخل الوزارة.

وتلعب الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة السادسة التي تضم كوت ديفوار والغابون وموزمبيق. في مهمة ستكون الأولى للجهاز الفني الجديد في واحدة من أصعب مجموعات الدورة.