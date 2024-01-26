إقالة مدرب منتخب تونس عقب الإقصاء المبكر من الكان

أعلن الإتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنهاء مهام مدرب المنتخب جلال القادري ومساعديه والطاقم الفني التابع له.

وجاء القرار عقب الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار، ولعدم تحقيق الأهداف التي تعاقد معهم لأجلها.

كما قال الإتحاد التونسي، أنه تم تكليف المدربين أنيس البوسعايدي و منتصر الوحيشي لقيادة كتيبة “نسور قرطاج” إلى حيت تعين مدرب جديد.

وسيكلف الإتحاد التونسي عدد من المسؤولين عن الكرة التونسية لإقتراح و تعيين مدرب وطني جديد.

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