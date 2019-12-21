إقالة مديرة الموارد البشرية لمستشفى المحمدية في معسكر

أقدم مدير المؤسسة الإستشفائية دحو دحاوى بالمحمدية في ولاية معسكر على إقالة مديرة الموارد البشرية للمؤسسة بقرار ممضى نهاية الأسبوع المنقضي.

مدير المؤسسة بلغراس مصطفى توجه بتقرير توضيحي إلى مديرية الصحة و السكان لولاية معسكر يستطرد فيه أسباب إنهاء المهام التي تركزت حول حصول خروقات مهنية على مستوى الجناح الإداري في صورة تعنتها لقرارات مدير المؤسسة.

مضيفا بأنها تعمدت تجاهل التوصيات التي تستوجب التنسيق مع الشركاء الإجتماعيين و تنامي الشكاوى ضدها خاصة ما تعلق بنقابة المؤسسة مما أفضى بذلك إلى تراكم المشاكل الإدارية لموظفي و مهنيي المؤسسة و أنه بات يرفض تواجدها في المنصب المذكور.

مهددا برحيله من على رأس المؤسسة في حال إعادة إدماجها.