إقالة مورينيو من تدريب روما

أعلنت إدارة نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدرب الفريق الأول، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأعلنت إدارة النادي الإيطالي، بإقالة الجهاز الفني، الذي يقوده التقني البرتغالي، وستوافي جمهورها بمستجدات جديدة.

كما تقدمت إدارة نادي روما، بالشكر إلى المدرب مورينيو، على كل ماقدمه على رأس العارضة الفنية للنادي.

بعد أن قاده لتحقيق أول لقب أوروبي في تاريخيه العام الماضي، بالفوز بلقب دوري المؤتمرات.