إقالة مُدرب المُنتخب المصري رسميا ونحو اعادة كيروش !

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اقالة مُدرب مُنتخب مصر، إيهاب جلال، بعد اجتماع مطول اليوم الخميس.

حيث قال، حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري في مؤتمر صحفي:”جلال لم يعد مدربا لمنتخب مصر بعد فترة دامت شهرين فقط”.

كما أكد، حازم إمام، أن البرتغالي، كارلوس كيروش، مرشح للعودة من أجل قيادة الفراعنة مجددًا كاشفا وجود اتصالات بالفعل معه.

ويُذكر أن المُنتخب المصري يعيش وضعية صعبة في الآونة الأخيرة حيث انهزم أمام إثيوبيا 2-0 في تصفيات الكان.

بينما سقط وديا أمام مُنتخب كوريا الجنوبية برباعية كاملة لهدف وحيد.