إقالة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي عن العمل وإحالتها للتحقيق

قرر المجلس الرئاسي الليبي اليوم توقيف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تحفظيا عن العمل مع إحالتها على التحقيق.

وأوضح المجلس في بيان له أن قرار التوقيق جاء على خلفية مخلفات إدراية إرتكبتها نجلاء المنقوش متمثلة في إنفرادهابملف الخارجية دون الرجوع او مشاورة المجلس الرئاسي الليبي

كما قرر المجلس الرئاسي الليبي منع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي من السفر مع سحب جواز سفرها. في حين يضيف البيان سيتم تقديم نجلاء المنقوش على المجلش التأديبي للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخلفات