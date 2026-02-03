إقالة ولد علي ومدان من شبيبة القبائل

أعلنت الشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن إقالة كل من رئيس مجلس إدارة النادي، الهادي ولد علي، والمدير العام الرياضي، حكيم مدان.

وكشف المصدر ذاته، أنه وبقرار من مجلس الإدارة، قد تقرر في المقابل تنصيب عادل بودجة. إطار سامي بالشركة، رئيسا جديدا لمجلس إدارة “الكناري”.

كما أشار البيان ذاته، إلى أنه قد تقرر أيضا انهاء عضوية ولد علي. في مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة.

إلى جانب جملة من القرارات، من بينها انهاء مهام حكيم مدان بصفته المدير العام الرياضي للفريق، واستحداث منصب مدير تقني رياضي بدلا عنه.

على أن يتم فتح باب الترشيحات لهذا المنصب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة. وفق معايير يعلن عنها في بيان لاحق تعزيزا لمبادئ الشفافية الاحترافية والتقييم بالنتائج.

وفي سياق متصل، أعلن المصدر ذاته، عن إنشاء مجلس التوجيه التكوين الشراكة والاستثمار الرياضي.

مبرزا أن هذا المجلس يعتبر هيكلا مستقلا مرتبط بمجلس الإدارة مباشرة. يجمع الكفاءات الرياضية والتسييرية القادرة. والمستعدة لتقديم إضافة لهذا الفريق العريق والرقي به الى مصاف الفرق الكبرى. على ان يتم فتح باب الترشيحات والعضوية لهذا المجلس في اعلان لاحق ومنفصل.

بالإضافة الى قرارات اخرى تصب جميعها في مسعى تصويب مسار الشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل. وإعطاء ديناميكية جديدة من أجل إرساء أسس الاحتراف في التسيير والحوكمة وفرض الانضباط مع مرافقة الفريق لتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة والعودة إلى سكة الألقاب.

وجاءت التغييرات التي قامت بها الشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل. بسبب النتائج المخيبة التي يحققها رفقاء أيمن محيوص، على الصعيد المحلي، إلى جانب اقصائهم المبكر من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد جمع نقطتين فقط في أول 4 جولات.