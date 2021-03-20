إقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب الماريخوانا

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، عن إقالة خمسة من موظفيه بسبب تعاطي “الماريخوانا”، بالرغم من الكشف عن سياسة جديدة منذ أسابيع.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في حسابها الرسمي على تويتر ، فصل هؤلاء الموظفين الخمسة.

وجاء ذلك بعد أن كانت صحيفة “دايلي بيست” قد نشرت أنه “تم وقف عشرات الموظفين عن العمل، بسبب استخدامهم الماريخوانا في الماضي”.

وقالت جين بساكي عبر تغريدات لها: ” من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص، ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، يعملون نتيجة للإجراءات الجديدة المعتمدة.