سيتم إقامة أول صلاة جمعة، غدا، بجامع الجزائر، حسبما نقله موقع التلفزيون العمومي عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

هذا وسيتم إقامة صلاة الجمعة، غدا “6 نوفمبر”، على مستوى باقي المساجد عبر التراب الوطني التي تتسع لأكثر من 1000 مصلي، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

كما سيتم إقامة صلاة الفجر اعتبارا من نفس التاريخ، وفي جميع أنحاء التراب الوطني، في المساجد التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس الأربعاء، بمجموعة من الإجراءات المصاحبة لأداء صلاة الجمعة، للوقاية من فيروس كورونا.

وتتعلق هذه الإجراءات، بفتح المسجد وغلقه، ورفع الأذان ووقت الصلاة والخطبة ومدتها، وكذا الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة المصلين.

بالإضافة إلى الحرص على التباعد الجسدي والسجاد الخاص، وارتداء القناع الواقي وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة.

وأشارت الوزارة، بأن المساجد المعنية بفتح صلاة الجمعة هي تلك التي تم فتحها لاستقبال المصلين في الصلوات الخمس.